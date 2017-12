CRONACA UTILITIES Da Santo Stefano torna il forte maltempo



Aumento progressivo della nuvolosità al nord e sulle regioni tirreniche. Da mercoledì 27 perturbazioni su tutta Italia: temperature in calo, venti freddi e neve



Torna il maltempo sull'Italia. Dopo diversi giorni col sole e il clima mite, dalla tarda serata di Natale è previsto un aumento della nuvolosità al nord e sulle regioni tirreniche. Prime piogge, deboli e isolate, in arrivo a Santo Stefano ma il picco si avrà mercoledì 27 con una nuova grossa perturbazione che porterà forte maltempo con piogge localmente abbondanti.



Gli esperti confermano che il campo di alta pressione formatosi sull’Italia si indebolirà gradualmente e le perturbazioni atlantiche riusciranno di nuovo a raggiungere il Mediterraneo. Il peggioramento più significativo è atteso per mercoledì 27 dicembre, quando un intenso sistema perturbato sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti meridionali e da precipitazioni localmente copiose (soprattutto sulle aree alpine e prealpine e sul lato tirrenico della penisola). Le temperature inizialmente resteranno su valori relativamente miti, poi, da giovedì, i venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare i valori su tutto il nostro Paese.



Gà da martedì 26 dicembre cielo nuvoloso su buona parte del Paese; la nuvolosità sarà tuttavia più compatta al Nord e sul lato tirrenico della penisola. Santo Stefano con probabili piogge dunque su Levante Ligure e nord della Toscana; qualche rovescio sulla Sardegna occidentale; precipitazioni deboli e intermittenti sul nord della Lombardia, sulle Alpi centro orientali e nell’estremo Nord-Est. Debole neve sulle zone alpine sopra 1000 m circa. Temperature in calo sulle Alpi. Tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre la perturbazione numero 8 del mese transiterà sull’Italia e porterà forte maltempo, con precipitazioni localmente abbondanti soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle aree alpine e prealpine. Si intensificheranno i venti provenienti da Sud e nevicherà copiosamente sulle Alpi, a partire da 800 - 1.000 metri. 25-12-2017