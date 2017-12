CRONACA UTILITIES Morta Sofia, bimba simbolo del caso Stamina



Ad annunciarlo i genitori Caterina e Guido su facebook: «Ora per lei non c'è più dolore, solo l'amore». Tanti i messaggi di cordoglio per la piccola sui social



«Ieri sera la nostra piccola straordinaria bambolina Sofia è volata in cielo direttamente dalle braccia di mamma e babbo. Ora per lei non esiste più dolore, c'è solo l'amore. Per chi volesse salutare insieme a noi la nostra bambina comunicheremo i dettagli della cerimonia non appena potremo. Grazie a tutti quelli che l'hanno amata e a tutti quelli che la ricorderanno nelle loro preghiere. Cate e Guido». Con queste parole Caterina Ceccuti ha annunciato la morte della figlia Sofia, che da anni lottava contro la leucodistrofia metacromatica, una gravissima malattia rara per la quale la scienza non ha ancora trovato cura.



Sofia De Barros, nata normalissima, a un anno e mezzo aveva cominciato a zoppicare, poi si è paralizzata e in pochi mesi è diventata cieca. I bambini "farfalla" li chiamano, le piccole vittime della leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa ad oggi non curabile. La piccola era diventata suo malgrado il simbolo di un'illusione, quella che malattie come la sua potessero essere curate attraverso infusioni di cellule staminali "rigenerate" in base al cosiddetto metodo Stamina, il protocollo ideato da Davide Vannoni, che venne anche arrestato, patteggiando una pena di un anno e 10 mesi per truffa e associazione a delinquere. 31-12-2017