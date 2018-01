CRONACA UTILITIES Neve in tutta Italia, tre metri in Friuli



Ancora abbondanti precipitazioni su tutto l’arco alpino e appenninico. Il record a Sella Nevea, sul monte Canin. Previste nuove nevicate, ma anche piogge, nei prossimi giorni



Continua a nevicare al nord. Si sono raggiunti i tre metri in Friuli, sul Monte Canin, Sella Nevea. All’Aprica si arriva a due metri e venti e non molto sotto i due metri ci sono Tarvisio (175 cm) e Forti di sopra (160). Si sta sopra il metro a Limone Piemonte (130), all’Abetone (130) e a San Candido (100). E poco sotto, attorno ai 90 centimetri, sono segnalate Chiesa in Valmalenco, Sestola e Montecampione.



Ma sono tra uno e due metri di neve un po' tutte le principali stazioni sciistiche. Altre precipitazioni significative sono previste verso la fine della settimana. E già oggi sono annunciate per la serata nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1.500 metri. 02-01-2018