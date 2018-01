POLITICA UTILITIES Il 4 marzo sarà Election day in alcune Regioni



Si vota anche per il rinnovo del consiglio regionale in Lazio e Lombardia, due regioni ad alta densità abitativa, ma anche in Molise. No in Friuli Venezia Giulia



Election day per le regionali insieme alle poltiche. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, sentito anche il governatore lombardo Roberto Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia.



La notizia è stata resa nota dal Ministero dell'Interno. Con la legge di Stabilità del 2013 (la 147 del 27 dicembre) sono state introdotte alcune modifiche al procedimento elettorale, previste all’articolo 1 dal comma 398 al comma 401. In particolare, il comma 399 stabilisce che «a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23». Dunque è possibile l'accorpamento e votare nella sola giornata di domenica.



Il 4 marzo, a meno di colpi di scena, alle Politiche verranno accorpate anche le Regionali del Molise. Accordo mancato invece in Friuli Venezia Giulia, dove la proposta di election day avanzata dal M5S è stata bocciata dalla maggioranza guidata da Debora Serracchiani (Pd), che non si ricandiderà. Per la Regione Basilicata si voterà invece in autunno. Da decidere anche le date per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. 05-01-2018