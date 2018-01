SPETTACOLO UTILITIES “Slumber - Il Demone del sonno”: il dott. Lino nobili parla della paralisi del sonno in diretta Facebook



Dall’1 febbraio, Slumber: il demone del sonno porterà sul grande schermo uno dei fenomeni più diffusi e inquietanti realmente esistenti: la paralisi del sonno. In un crescendo di terrore, suspense, incubi notturni sempre più spaventosi e avvenimenti inspiegabili razionalmente, il racconto di un’intera famiglia che si trova ad affrontare i suoi demoni.



La paralisi del sonno, detta anche paralisi ipnagogica, è un disturbo del sonno che determina, in chi ne soffre l’impossibilità di muoversi; spesso la “vittima” di tale paralisi cerca di gridare per chiedere aiuto ma riesce al massimo a sussurrare debolmente, provando la sgradevole sensazione di sentire la propria voce soffocata da qualcosa di anomalo, da una presenza inquietante, mostruosa.



Per capire meglio questo fenomeno, più diffuso di quanto si possa pensare, abbiamo coinvolto il Dott. Lino Nobili, responsabile del Centro medicina del sonno dell'ospedale Niguarda di Milano e membro della European SleepResearch Society.



Il Dott. Nobili sarà disponibile per parlare dei suoi studi, interagire con chi vorrà raccontare la sua esperienza e dare consigli su come affrontare questo disturbo.



Insieme al Dott. Nobili sarà presente anche Sergio Gerasi, fumettista italiano che dal 2011 disegna per la Sergio Bonelli Editore su Dylan Dog che ci aiuterà a dare forma alle presenzenotturne che verranno raccontate dalla viva voce di chi ha sofferto o continua a soffrire di paralisi del sonno.



Alice (Maggie Q) è una specialista dei disturbi del sonno, una donna estremamente razionale, perseguitata, però, dal trauma di aver assistito alla misteriosa morte notturna del fratello minore.



Un giorno, presso il suo studio arriva un’intera famiglia i cui membri sono tutti afflitti da strani disturbi durante la notte. Alice diagnostica a uno dei bambini la “paralisi del sonno”, un fenomeno reale e molto comune in tutto il mondo che porta chi ne soffre a vivere, da svegli, i propri incubi. Durante il sonno ci si ritrova all’improvviso svegli e coscienti, ma come paralizzati e con la sensazione di una minacciosa presenza estranea che incombe o che, addirittura, cerca di fare del male.



Nel tentativo di aiutare questa famiglia, Alice si trova costretta ad abbandonare il ragionamento scientifico e ad accettare che dietro agli incubi dei suoi pazienti ci sia qualcosa di non spiegabile razionalmente. Per sconfiggere questa misteriosa entità, la donna dovrà affrontare anche i propri demoni…



