POLITICA UTILITIES Verso Camera a M5S, Senato a Forza Italia



Intesa vicina. Intanto Berlusconi apre a un governo "di programma" insieme ai 5 Stelle. Oggi vertice del centrodestra per indicare i candidati unitari dell'alleanza



Intesa sul governo dopo le Camere. Per Repubblica è questa la "svolta di Berlusconi", che avrebbe raggiunto un'intesa con Salvini per un Esecutivo di programma insieme alla Lega, coinvolgendo anche il Movimento 5 Stelle a cui verrebbe concessa la Camera, con Roberto Fico presidente di Montecitorio, mentre al Senato dovrebbe salire un uomo di Forza Italia con una terna di nomi in ballo.



«Mi auguro ci sia un governo di centrodestra sostenuto di volta in volta da chi condivide alcuni punti programmatici. In ogni caso il presidente della Repubblica Mattarella saprà come uscire dall'impasse », dice intanto in mattinata il presidente del Parlamento europeo Antono Tajani, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital. Quanto alla partita della presidenza delle Camere, Tajani aggiunge: « A me sembra giusto che Forza Italia possa avere la presidenza del Senato, perché è un partito di garanzia, stabilità e responsabilità».



Lo schema più accreditato, prima del summit del centrodestra con Berlusconi, Salvini e Meloni, prevede il Carroccio che rinuncerebbe a imporre la Bongiorno o la Borgonzoni a favore di un azzurro (pare saltato Paolo Romani, il nome delle ultime ore è Anna Maria Bernini o Elisabetta Alberti Casellati). Il vicesegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, quindi conferma: «Non vogliamo fare un'opa su Fi, vogliamo fare un governo». Sul piatto, nel centrodestra, c'è anche la trattativa per il futuro governatore del Friuli: invece di Tondo, già annunciato da Fi, andrebbe Fedriga. Questo per arrivare ad un possibile "patto di governo". 21-03-2018