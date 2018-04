POLITICA UTILITIES «Chiedo incontro a Di Maio. Senza intesa si rivota»



Salvini rompe gli indugi: «Non ci sono altri vertici, non possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018». Fico: i partiti dialoghino per formare il governo



Il leader della Lega Matteo Salvini rompe gli indugi e al'indomani del vertice di Arcore con Berlusconi e Meloni annuncia: «A Di Maio chiederò un incontro - ha aggiunto - volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare».





« Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto», continua Salvini in visita in Friuli Venezia Giulia, dove il candidato leghista alle prossime regionali Massimiliano Fedriga è dato per favorito. Poi lancia una stilettata: «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018». Salvini resta però fermo sulla sua posizione: «Premier terzo? Quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai 5 stelle, se vogliono ragionare seriamente». A Di Maio - ha aggiunto - chiedo se vuole ragionare o se preferisce il Pd, perché io ho visto che dice dialogo col Pd e anche con Renzi... auguri». Immediata la replica di Di Maio, che con un tweet fa sapere: «C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra».

