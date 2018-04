POLITICA UTILITIES Molise, le urne sono aperte fino alle 23



Regionali domenica con doppia valenza: indicheranno la mappa degli equilibri politici della regione per i prossimi 5 anni e il destino del prossimo governo nazionale



Urne aperte in Molise. Fino alle 23, infatti, si vota per le Regionali. Un voto che ha una doppia valenza: da un lato si attendono le indicazioni sugli equilibri politici della Regione per i prossimi 5 anni, dall'altro è chiaro che l'esito determinerà anche il destino del governo nazionale .



La dimostrazione plastica dell'importanza del momento è stata data anche dalla campagna elettorale, coi leader politici nazionali che in queste settimane hanno battuto il territorio palmo palmo sapendo di giocarsi molto per il futuro, soprattutto Di Maio e Salvini. Erano 331.253 gli aventi diritto al voto per le regionali in Molise: si tratta di 162.936 maschi e 168.317 femmine. I dati definitivi della Regione Molise parlano di 237.014 aventi diritto iscritti nella provincia di Campobasso e 94.239 aventi diritto iscritti nella provincia di Isernia. Degli aventi diritto 78.361 sono iscritti all'Aire. Le sezioni sono 394.



Alle politiche di un mese e mezzo fa, il M5S stravinse con il 44.79% e 78 mila voti, mentre il centrodestra si fermò al 28,9% con 51 mila voti. Al centrosinistra il 18,1% con 31 mila voti mentre nel 2013 il presidente uscente Paolo Frattura raccolse 85 mila voti. Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma il voto amministrativo, specie in Molise, presenta spesso dinamiche diverse. 22-04-2018