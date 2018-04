POLITICA UTILITIES Regionali Molise, centrodestra vince col 43%



M5S primo partito, ma si ferma al 38%. FI meglio della Lega: Toma nuovo presidente. Molto bassa l'affluenza alle urne: 52,2%, contro il 71,6% delle politiche di marzo



Donato Toma è il nuovo presidente della regione Molise. Il candidato del centrodestra ha ottenuto 73.229 voti pari al 43,46% staccando il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, fermo a 64.875 voti (38,50%). Molto più staccato il candidato del centrosinistra, Carlo Veneziale, che con 28.818 preferenze, si è fermato al 17,10% mentre ad Agostino Di Giacomo (Casapound Italia) sono andati 707 voti (0,42%).



Erano chiamati alle urne 331 mila elettori, di cui 78.025 residenti all'estero. Ha votato il 52,16%. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173 mila contro i 182 mila delle scorse politiche. Molto bassa l'affluenza alle urne: 52,2%, contro il 71,6% delle politiche di marzo. Il successo del centrodestra ha subito spinto Forza Italia e Fratelli d'Italia a rivendicare la guida dell'esecutivo. All'interno del centrodestra, Forza Italia con il 9% resta, seppur di poco primo partito (ma in netto calo dal 16% delle recenti politiche) con la Lega poco sotto il risultato del voto del 4 marzo all'8,23% (dall'8,7%). Il Movimento 5 Stelle, che alle politiche aveva avuto il 44,8% dei voti, è in netta flessione e si ferma al 31,5% contro 38,5% di un mese e mezzo fa. Nel centrosinistra ancora in calo il Pd che con il 9% perde sei punti rispetto al 15% delle politiche.



«Non c'è una speranza per questa terra, perché al Governo ci torneranno coloro che questa Regione hanno contribuito a distruggerla - così Andrea Greco, il candidato governatore del M5S -. Non abbiamo rammarico, abbiamo dato il 100%. È stato il risultato migliore, mai totalizzato durante le elezioni regionali. Un risultato storico con quasi il 40%. Eravamo venti persone contro 180 candidati, per di più capeggiati da Aldo Patriciello. Le grandi città ci hanno premiato, e così anche la mia città, qui è stato è un plebiscito». Ha poi definito «un risultato che fa battere forte il cuore» quello ottenuto in basso Molise. A loro dedico la nostra campagna elettorale » . Greco, inoltre, si è autodefinito « testa di ariete di un gruppo che andrà a difendere i cittadini molisani dai banchi dell'opposizione. Abbiamo triplicato la nostra presenza in Consiglio. I cittadini molisano avranno un'opposizione credibile, avranno I cinque consiglieri di minoranza pronti a difendere i loro diritti». 23-04-2018



