Mattarella convoca Fico. Salvini pressa Di Maio



Dopo Casellati, tocca la numero della Camera. Il leader leghista insiste nel chiedere tempo per trovare la quadra. Ma Berlusconi: ridimensionati dal voto in Molise



«Oggi il presidente Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per assegnargli un mandato. Faccio un grosso in bocca al lupo a Roberto e sono sicuro che interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal capo dello Stato», scriveva su Twitter il capo del M5S Luigi Di Maio subito dopo la notizia della convocazione al Quirinale del presidente della Camera Fico.



«Di Fico ho solo cose buone da dire. È il nostro presidente della Camera, guardiamo a lui come una figura che è stata in grado in questo momento fondamentale di partenza dei lavori parlamentari di essere una figura di garanzia e ha saputo assicurare la sua imparzialità», ha detto poi il leader M5S. Fatto sta che le due anime del Movimento sono destinate a convivere e potrebbero essere decisive per il futuro dei 5 Stelle.



«Spero che già da questa settimana il paese abbia un governo che duri 5 anni», commentava quindi Matteo Salvini, riferendosi a un esecutivo centrodestra-M5S, in un video su Facebook. «Va bene anche un nome terzo, che sia indicato da quelli che hanno vinto e non da quelli che hanno perso - aggiungeva ancora il leader della Lega -. Va bene anche uno fuori dalla Lega basta che sia indicato dalla Lega. Il centrodestra è pronto, spero che i 5S lo siano altrettanto». «Se qualcuno vuol riportare il Pd al governo, allora andiamo indietro, ai governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - aggiunge Salvini -. Se si vuole che la gente stia a casa e stracci la scheda elettorale allora si mandi il partito democratico al governo», conclude il leader della Lega..



Ma Silvio Berlusconi, commentando i risultati del Molise, sottolinea che «esce battuto e fortemente ridimensionato il dilettantismo dei 5 Stelle rispetto al voto di protesta espresso dagli elettori alle politiche. I grillini si dimostrano del tutto non credibili per una funzione di governo». 23-04-2018