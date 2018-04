POLITICA UTILITIES Fvg, vince Fedriga che supera di molto il 50%



Ha votato un elettore su due. A seguire lo spoglio delle regionali, quello per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei sindaci in 19 comuni, tra cui Udine



Ha preso il via alle alle 8 lo spoglio delle schede elettorali per le regionali in Friuli Venezia Giulia, altro test (dopo il Molise) per avere uilteriori indicazioni soprattutto sugli equilibri di forza nel centrodestra, con la Lega che vuole confermarsi primo partito della coalizione come già il 4 marzo.



E da subito è stato chiato che avrebbe superato il 50 per cento il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, ditanziando di una ventina di punti il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello. Frenata rispetto alle politiche del Movimento 5 Stelle col grillino Alessandro Fraleoni Morgera. «Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora lavoro ascoltando e costruendo» ha scritto Fedriga su Facebook.



L'affluenza alle urne definitiva delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 49,65%. I dati sono stati diffusi dal Servizio elettorale regionale. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%. Hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,60% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90)%.



Erano 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte. Alla consultazione regionale hanno partecipato per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017.



Gli elettori di quattro comuni si sono espressi poi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Gli elettori interessati alla consultazione, in base ai dati del blocco liste, sono 7.774, di cui 5.238 nei Comuni di Aquileia (2.838) e Terzo di Aquileia (2.400) e 2.536 nei Comuni di Raveo (462) e Villa Santina (2.074). Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: dell'1.099.334 di aventi diritto al voto, si erano recati alle urne in 554.943, pari al 50,48%. 30-04-2018