Blitz antiterrorismo soldi all'Isis dal traffico migranti



Operazione in più regioni e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza: 14 arresti



Quattordici arresti e il blocco del flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria. Questi i risultati di un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza.



Come accennato, il blitz ha portato all'emissione di 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettati di far parte di una rete di supporto alle formazioni combattenti di matrice integralista islamica operanti in Siria. Gli uomini della Polizia e della Gdf hanno eseguito una ventina di perquisizioni in tutta Italia. Il procuratore Federico Cafiero de Raho, i procuratori di Brescia e Cagliari e i responsabili antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza hanno dichiarato in conferenza stampa che sono due le cellule legate all'organizzazione qaedista siriana Jahbat Al Nusra sgominate nell'operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza. Secondo quanto accertato dagli investigatori, le due cellule, che operavano in Sardegna e Lombardia, erano autonome ma avevano un punto di contatto: un soggetto che aveva rapporti con entrambi i gruppi.



L'operazione è scattata al termine di due distinte indagini, coordinate dalla Procura nazionale: una condotta dagli uomini dello Scico e della Guardia di Finanza di Brescia, l'altra dal Servizio contrasto al terrorismo esterno dell'Antiterrorismo della Polizia.Dalle indagini sarebbe emersa un'associazione a delinquere composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e all'abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi, europei e non: oltre all'Italia, la Svezia, l'Ungheria e la Turchia. Per due di loro, inoltre, è scattata la contestazione di finanziamento al terrorismo: avrebbero raccolto fondi all'interno delle comunità islamiche per poi inviarli in Siria per il sostentamento dei gruppi terroristici. 10-05-2018