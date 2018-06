Migranti, diverse vittime. Merkel con Roma



Strage su un barcone al largo della Tunisa: «Eravamo in 180, tanti sono morti». Altre nove vittime davanti le coste turche. Salvini: basta Sicilia campo profughi d'Europa



Nuova strage in mare, con due naufragi di migranti in meno di 24 ore: almeno 37 persone sono morte e altri 68 sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata al largo della costa tunisina. Altre nove migranti (tra di loro 6 bambini) hanno perso la vita davanti alle coste turche.

Un sopravvissuto al naufragio al largo delle isole tunisine di Kerkennah ha dichiarato alla radio locale Mosaique Fm che a bordo dell'imbarcazione colata a picco, la cui capacità massima era di una settantina di persone, ce ne erano almeno 180. «L'imbarcazione è salpata ieri sera intorno alle 20.30 e ha iniziato a imbarcare acqua fino ad inabissarsi». Secondo il testimone il numero di morti supera di gran lunga quello dei corpi finora ripescati che secondo gli ultimi aggiornamenti, sono saliti a 37. Il ministero dell'Interno di Tunisi, ha intanto precisato che 68 persone sono state tratte in salvo. Dei circa 180 a bordo, oltre la metà sarebbe di origine tunisina mentre un'ottantina di persone proverrebbe da altri paesi africani. Le ricerche sono comunque ancora in corso. Il tratto di mare antistante le isole Kerkennah fu il teatro l'8 ottobre 2017 di un altro naufragio, definito «tragedia nazionale» dal premier Youssef Chahed, nel quale 38 migranti tunisini persero la vita e altri 38 vennero soccorsi.



Al largo della Turchia, invece, sono nove le vittime: cinque persone sono state tratte in salvo e una è data per dispersa. A perdere la vita due uomini, una donna e sei bambini. Ad affondare è stato il il motoscafo sul quale viaggiavano. In base a quanto si è appreso, il motoscafo ha registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, luogo molto frequentato dai turisti. In base a quanto riferisce l'agenzia Dogan, i migranti stavano cercando di raggiungere l'Europa anche se la meta precisa non è nota.



Intanto Merkel si schiera con Roma: «La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell'esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l'Europa. Parte dell'insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti migranti - ha detto la Cancelliera -. Abbiamo bisogno di un sistema comune dell'asilo e misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no». Secondo Merkel, poi, Frontex diventerà «nel medio periodo una vera polizia di frontiera con competenze europee» e nel lungo periodo dovrà esserci «un ente europeo per l'asilo».



Matteo Salvini, che nel pomeriggio si è recato a Pozzallo, prima è stato a Catania, dove ha tenuto la conferenza stampa da ministro degli Interni: «Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue» il dossier migranti. «Obiettivo è salvare le vite. E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno sbarchi, più espulsioni, più sicurezza e per bloccare e tagliare un enorme giro d'affari. Pregare e commuoversi non basta, lavoro perché tutti gli organismi internazionali si impegnino per fermare partenze, sbarchi e morti» ha poi aggiunto Salvini sulla tragedia dei morti al largo della Tunisia e Turchia. Quindi arringa: «Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere. Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso». Infine la stoccata a Bruxelles: «L'Europa è lontana e da lì arrivano novità dannose per l'Italia, ci daranno più immigrati. Spagna e Francia lasciano gli oneri a Italia».