Ballottaggi, votanti in calo al 15.5%

Il secondo turno elettorale coinvolge ben 14 dei 20 capoluoghi di provincia in cui si era votato il 10 giugno. Si vota dalle 7 alle 23. In 29 casi il centrodestra è in vantaggio

Nuovo appuntamento con le urne per oltre 2 milioni e 793 mila italiani chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco in 75 comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Si tratta di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, quelli nei quali per essere eletti al primo turno bisognava avere ottenuto il 50 per cento più uno dei voti. Si vota dalle 7 alle 23.





Il secondo turno elettorale coinvolge ben 14 dei 20 capoluoghi di provincia in cui si era votato il 10 giugno. In 29 casi il centrodestra è in vantaggio, in 20 lo è il centrosinistra, i Cinque stelle concorrono in tre città (Ragusa, Avellino e Terni), senza contare le Liste civiche. Dei 20 capoluoghi di provincia alle urne il 10 giugno scorso, solo sei hanno visto eletto il sindaco. Nei restanti 14 capoluoghi il centrodestra è avanti in 9 casi mentre il centrosinistra in 4. C'è infine il caso di Imperia dove Claudio Scajola (ex Forza Italia), ha scelto il 'civismo' per sfidare il candidato del centrodestra unito, l'architetto Luca Lanteri, suo ex delfino.