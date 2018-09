CRONACA UTILITIES Ancora guasti e ritardi sull'Alta Velocità



Problema alla linea elettrica di alimentazione alla stazione Porta Nuova. Venerdì, serata molto difficile sulla Roma-Firenze, tornata alla normalità dopo ore



Nella mattinata di sabato, ancora caos sull'Alta Velocità dopo che sabato l'Italia è stata divisa in due per un guasto sulla Firenze-Roma. Disagi alla circolazione ferroviaria si sono verificati sul nodo di Torino per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione a Porta Nuova.



Quattro treni regionali sono stati cancellati, mentre altri sette sono stati limitati nel percorso. Ad essere coinvolte sono state le linee in uscita ed entrata da Torino Porta Nuova per Modana, Cuneo, Milano, Ventimiglia e Genova. Sulle cause del guasto sono in corso accertamenti da parte delle ferrovie.



Come accennato, venerdì c’era stato un «inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena» che si è subito riverberato sulla stazione Termini a Roma coinv0lgendo anche altre linee. Ieri mattina c’erano stati altri disagi, a causa del maltempo, sulle linee pendolari e sulle tratte meridionali di Lazio e Campania. 08-09-2018