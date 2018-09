Di Battista: «La Lega restituisca tutto»



«Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini» ha detto a Otto e mezzo, parlando dei 49 milioni di fondi sequestrati



La Lega «deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini ». Questo l'affondo di Alessandro Di Battista (M5s) a Otto e mezzo, parlando dei 49 milioni di fondi della Lega.

« Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l'assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano, perché quei quattrini sono anche miei», aggiunge ancora. In mattinata, il leader della Lega Matteo Salvini aveva fatto sapere: «Le mie giornate sono talmente piene che parlare con un signore che i soldi li ha maneggiati pare con estrema disinvoltura... lo fanno gli avvocati», replicando all'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito che lo ha inviato a fare un confronto tv sulla vicenda dei fondi del Carroccio.



«Da quando Salvini è segretario i bilanci della Lega sono certificati non da uno ma da due istituti esterni. È chiaro che se uno è condannato a x anni perché ha fatto qualcosa che non doveva fare cerca 'la qualunque'», ha detto Salvini arrivando alla Fondazione Don Gino Rigoldi. «C'è una vertenza legale - ha aggiunto - Posso solo assicurare che da quando sono segretario conti all'estero e milioni non ce ne sono. Invito a risparmiare tempo. Se vanno in giro per il mondo a cercare soldi e conti della Lega non li trovano perché non ci sono. Stiamo parlando di vicende del passato, la giustizia farà il suo corso, così bisogna dire...», ha aggiunto.