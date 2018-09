Boccia: «Confindustria crede nella Lega»



Il presidente di Confindustria: «Abbiamo grandi aspettative». L’ex ministro Calenda (Pd) attacca: «Mai Confindustria si era così schierata: una vergogna»



Confindustria si schiera dalla parte della Lega e Calenda sbotta. «Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalita’ ma di risposte vere ai cittadini». Ha detto il numero uno degli industriali Vincenzo Boccia, a Breganze, intervenendo all’assemblea dell’associazione di Vicenza.



« Abbiamo grandi aspettative nei confronti della Lega - ha aggiunto Boccia, parlando con i giornalisti al termine dell’assemblea - c’è un rapporto storico di molti nostri imprenditori con i Governatori della Lega in Veneto, in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. C’è una storia di complessità, di confronto serrato che abbiamo con la politica locale e che ci aspettiamo che questo possa essere anche un’attenzione a livello nazionale. Non solo alle nostre questioni categoriali - ha concluso - ma all’interesse di tutto il Paese».



Parole che hanno subito incontrato l'ira dell'ex ministro Carlo Calenda: Confindustria «è ufficialmente leghista. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l’Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un Presidente aveva fatto un endorsement così a un partito politico. Vergognoso». A stretto giro la replica di Boccia: «Lui ha parlato di una Confindustria appiattita e non ha avuto parole tenere nei nostri confronti. In realtà Calenda non è neanche in grado di organizzare una cena a casa sua con i compagni di partito».