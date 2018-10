CRONACA UTILITIES OSPEDALE SAN GIACOMO: REGIONE LAZIO NEGA LA DISCUSSIONE SULLA RIAPERTURA



Dopo la riunione tenutasi il 17 settembre in Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale, a seguito delle mozioni proposte dai Consiglieri capitolini Francesco Figliomeni (FdI) e Stefano Fassina (Sinistra x Roma) per la riapertura dell'Ospedale San Giacomo, la questione è stata portata all'attenzione della Regione Lazio da parte della Consigliera regionale Chiara Colosimo (FdI), che dopo un accorato intervento ( qui il video postato su Facebook



Obiettivo della Consigliera regionale Chiara Colosimo era anche e sprattutto quello di discutere e portare all'attenzione del Consiglio regionale la revoca della delibera di Giunta n. 852 del 15/12/2017, che di fatto poneva le basi per la vendita dell'enorme complesso immobiliare del San Giacomo (circa 30.000 mq) a privati, così privando la Città del glorioso e fondamentale presidio sanitario nel pieno centro storico.



Ricordiamo che - come ha dichiarato il Consigliere comunale Figliomeni - "Tra l’altroin considerazione dei lunghi tempi di percorrenza delle ambulanze a causa del traffico sempre più caotico, mantenere una struttura sanitaria in zona centrale consentirebbe di curare tempestivamente più persone salvando un numero maggiore di vite umane e contestualmente potrebbe migliorare il sovraffollamento negli altri ospedali romani".



La parola passa ora ad un auspicato tavolo inter-istituzionale con gli altri enti interessati, anche a livello governativo, primo fra tutti il Ministero della Salute, sensibilizzando il Ministro Giulia Grillo e l'ASL competente, oltre che i gruppi di maggioranza sia in Parlamento (Movimento 5 Stelle e Lega), che in Regione Lazio ed all'Assemblea capitolina, per cercare di tutelare al meglio la salute dei cittadini, attraverso la riapertura dell'Ospedale. Luigi Piccarozzi 04-10-2018