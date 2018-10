TGR RegionEuropa: le Regioni Europee contro la tecno-burocrazia della Commissione UE



No ai tagli ai fondi strutturali per la coesione sociale nel prossimo bilancio dell’UE. Lo ribadiscono le Regioni Europee riunite a Bruxelles. A guidare la rivolta dei territori, le regioni italiane, in particolare le più virtuose come il Veneto, che accusano la tecno-burocrazia della Commissione guidata da Junker di voler togliere uno strumento indispensabile per la programmazione e lo sviluppo a livello local, centralizzandolo a Bruxelles, e di voler utilizzare i fondi regionali risparmiati per altre politiche di bilancio come l’immigrazione. Ne parlano i protagonisti - amministratori locali a tutti i livelli - a “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 14 ottobre alle 11.30 su Rai3 e in live streaming su Rai Play e al sito www.regioneuropa.blog.rai.it ,con i sottotitoli per i non udenti alla pagina 777 di Televideo. Il Presidente del Veneto Luca Zaia, in un’intervista, afferma chiaramente come la Commissione abbia deciso di favorire non i “soci” dell’Unione, cioè i popoli e i cittadini, bensì “gli amministratori”, come i Commissari europei che prendono decisioni, ma non sono eletti da alcuno. Una posizione condivisa dalla capogruppo della Lega all’Europarlamento Mara Bizzotto. L’Europarlamento è schierato a favore delle rivendicazioni delle Regioni Europee: lo ricordano a “RegionEuropa” il Presidente del Comitato Lambertz e, soprattutto, il Presidente dell’Assemblea, Antonio Tajani, intervenuto alla riunione: per Tajani la politica deve tornare a essere protagonista non per distruggere l’Unione, ma per migliorarne l’efficacia e per farle ritrovare un comune sentimento con i cittadini che il prossimo maggio voteranno per il rinnovo del Parlamento Europeo. Il servizio di apertura di “RegionEuropa” firmato da Antonio Silvestri racconta l’incontro del Presidente della Camera dei Deputati con i vertici istituzionali dell’UE a Bruxelles di questa settimana. Il Presidente ha illustrato i termini della manovra di bilancio varata dal governo italiano, incontrando, fra gli altri, il Commissario europeo Moscovici che aveva espresso forti critiche all’esecutivo gialloverde. Ancora nella sede del Comitato delle Regioni europee, la Presidente dell’Umbria Marini ed il Sindaco di Norcia Alemanno hanno inaugurato una mostra fotografica dedicata al terremoto e dalla ricostruzione che l’Europa ha finanziato con la più alta dotazione mai stanziata, in deroga all’austerità, a dimostrazione che non ci sono dogmi fissi, ma valutazioni caso per caso. Un reportage sul territorio, inoltre, racconta le preoccupazioni di CopAgri e Concooperative a proposito delle spese dei fondi per lo sviluppo rurale: l’Italia è in ritardo e se i fondi non saranno utilizzati troneranno a Bruxelles. In chiusura di puntata, a “RegionEuropa” due interviste con le europarlamentari Mercede Bresso del PD e Lara Comi di FI e l’appuntamento con le notizie di “UE Imprese e Territori”.



Il programma curato da Dario Carella è tornato in onda domenica 7 ottobre col racconto dei territori italiani nel loro rapporto con le Istituzioni dell’Unione Europea, a partire dal Parlamento e dal Comitato delle Regioni . Ospite in studio a Bruxelles, il portavoce Pierluigi Boda ha illustrato la tre giorni che a partire da lunedì 8 ottobre ha visto quasi quattromila rappresentanti delle istituzioni locali a confronto con il Presidente della commissione Europea Junker sul futuro della politica di coesione sociale e sulla dotazione finanziaria dei fondi strutturali, previsti in forte riduzione dal nuovo bilancio europeo per effetto della Brexit e di una ulteriore concentrazione delle risorse, invece di una loro maggiore distribuzione nei territori.

Antonio Silvestri - oltre a raccontare come l’Italia dei territori locali sia in testa alle classifiche europee dell’Igp della pesca e come si articolerà il nuovo servizio di volontariato europeo varato dall’Europarlamento - ha poi spiegato i contenuti della nuova direttiva sul copyright, ovvero sulla tutela del diritto d’autore sul web. Una direttiva che ha avuto il via libera da parte dei tre maggiori partiti europei - popolari, socialisti e liberali - ma il voto contrario dei gruppi europei che sostengono il governo italiano, ovvero il M5S e la Lega. A spiegare le motivazioni di questa contrarietà è l’europarlamentare 5 Stelle Isabella Adinolfi.

L’attualità del dibattito europeo, anche sui cambiamenti istituzionali di cui si sta discutendo, è proseguito poi con la cronaca degli incontri avuti a Strasburgo dal Ministro per le Politiche Europee Paolo Savona con i capigruppo italiani al Parlamento Europeo e con il Presidente dell’Istituzione Antonio Tajani. Da Genova, infine, le “Stelle Blu” del Mediterraneo.