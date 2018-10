EVENTI UTILITIES Giuseppe Fiorello torna all'Ambra Jovinelli con "Penso che un sogno così..."



Dal 25 al 28 ottobre, al Teatro Ambra Jovinelli, un grande ritorno con uno spettacolo evento fuori abbonamento: Giuseppe Fiorello tornerà ad emozionare il pubblico con lo spettacolo campione di incassi Penso che un sogno così..., scritto dallo stesso Giuseppe Fiorello e da Vittorio Moroni e ispirato a Domenico Modugno e al padre del protagonista, per la regia di Giampiero Solari. Giuseppe Fiorello ci conduce, a partire dalle celebri canzoni di Modugno, in un viaggio attraverso la sua infanzia, la Sicilia e l'Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche. Le musiche sono eseguite dal vivo da Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma.



Salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili. Attraverso questo viaggio invito i protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria e accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme ad un avventuroso gioco di specchi".

Giuseppe Fiorello



GIUSEPPE FIORELLO

PENSO CHE UN SOGNO COSÌ…

di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni

regia Giampiero Solari

musiche eseguite dal vivo da Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma



TEATRO AMBRA JOVINELLI

Via Guglielmo Pepe, 43 /47 Roma 00185

Orari repliche dal martedì al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:00

Info 06 83082620 – 06 83082884

Biglietti (compresa prevendita): da € 33,00 a € 17,00

Convenzioni parcheggio in orario spettacolo:

• Garage Esquilino – via G. Giolitti, 27/A - dal martedì al sabato € 1,50 l’ora

• Parcheggio ES Giolitti Park – via G. Giolitti 267 - tutti i giorni € 1,00 l’ora

Ufficio promozione tel. 06 88816460

17-10-2018