CRONACA UTILITIES Infarto per Vendola, in terapia intensiva



L'ex governatore della Puglia dal 2005 al 2015, 60 anni, non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma



Infarto per Nichi Vendola, 60 anni, ex governatore della Puglia (dal 2005 al 2015). Stando alle prime informazioni non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di di Roma. Vendola è stato sottoposto a un intervento chirugico per applicare uno stent coronarico. I primi a dare la notizia sono stati i siti di Terlizzi, paese natale dell'ex leader di Sel.



Il ricovero risale a lunedì scorso. Vendola ha accusato un malessere ed è stato portato al Gemelli, dove gli è stato diagnosticato un infarto. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sul suo stato di salute, stando a fonti vicine a Sinistra Italiana-Leu. 17-10-2018