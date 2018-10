CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta arancione e gialla in Italia



Nella serata di domenica, Roma è stata letteralmente sommersa da piogge e, nella zona est, da fitta grandine. Allagata la basilica di San Sebastiano fuori le mura



Prosegue l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia. Dopo aver superato le regioni nord-orientali il sistema depressionario arrivato dal nord Europa si è abbattuto al centro-sud con precipitazioni diffuse - spesso veri e propri nubifragi - venti forti e un sensibile calo delle temperature.



Per oggi, la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta arancione su gran parte di Molise, Basilicata, sui bacini del Lato e del Lenne in Puglia. Allerta gialla sui bacini Alto Volturno e Medio Sangro in Molise, sui restanti settori di Basilicata e Puglia oltre che sull’intero territorio di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Previsti inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, con locali raffiche di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale e, dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, specie zone occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte .

