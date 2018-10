Maltempo, il bilancio dei morti sale a dieci



Esondazioni, piogge torrenziali e mareggiate: chiuso l'aeroporto di Genova, acqua alta record a Venezia, a Rapallo porto devastato. Scuole chiuse in molte città



Si aggrava il bilancio della pesante ondata di maltempo che ha investito l'Italia, mentre l'allerta non è ancora finita. Sale infatti a diceci il bilancio delle vittime. Anche martedì il Paese dovrà fare i conti con pioggia e forte vento. Migliaia gli inverventi dei vigili del fuoco.



Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano), i soccorritori hanno recuperato altri tre corpi. Sono quello di una donna morta a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, quello di un velista che era disperso nel mare davanti a Catanzaro e quello di un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un'uscita in kitesurf. Secondo quanto ricostruito, era in mare a Cattolica e a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera.



Si stima siano almeno settemila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da lunedì mattina. Gli oltre 5.800 vigili del fuoco impegnati sul territorio sono intervenuti in particolare in Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. E mentre le condizioni meteo tornano lentamente alla normalità, è ancora emergenza in molte regioni italiane: venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. In oltre 48 ore sono più di 7mila gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi caduti, soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, dove alcuni paesi tra cui Santa Caterina in Valfurva risultano isolati, e Piemonte. Per il maltempo scuole chiuse in molte città d'Italia.