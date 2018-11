Ancora temporali, altri 4 morti al nord



Dopo la tregua di nuovo piogge e temporali su tutta l’Italia, probabile miglioramento e temperature in rialzo dal pomeriggio. Il Lago di Garda si tinge di marrone



Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime dell'ondata di maltempo che ha travolto l'Italia. Nelle ultime ore si contano altri quattro morti. Due persone hanno perso la vita in Valle D'Aosta, a ltre due in Trentino Alto Adige

Dopo la tregua di mercoledì pomeriggio è tornato dunque il maltempo: ancora temporali al Nord, specie in Liguria e Friuli; la Protezione civile ha emesso inoltre un’allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto. In Val d’Aosta si prevedono invece nevicate, anche abbondanti. Pioggia anche al Sud, particolarmente intensa in Molise, Campania, Basilicata e Sicilia. Giovedì sera sono attesi comunque miglioramenti un po’ ovunque, con le temperature sia minime che massime in rialzo su tutta la penisola.

In Valle D'Aosta, a Lillianes (Aosta) sulla strada regionale per Gressoney, un enorme castagno si è abbattuto su un'auto in transito schiacciandola: l'uomo e la donna che erano a bordo non hanno avuto scampo. In Trentino, ad Antermoia, in val Badia, è morto un anziano, Agostino Paratscha di 81 anni, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. Nell'ospedale di Bolzano è deceduto l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Uscito da una galleria, l'uomo - Josef Pedross di 53 anni - era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento e il mezzo su cui viaggiava si era ribaltato.



Intanto, sono impressionanti le immagini dell’Altopiano di Asiago dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha colpito da Nord a Sud la Penisola: raffiche di vento a quasi 200 chilometri orari hanno devastato i boschi dell’Altopiano con circa 300mila alberi spezzati, secondo i primi dati della Polizia forestale, con conseguenti danni anche per l’ecosistema. Danni ingenti anche in val di Fiemme, nei pressi di Moena, in Trentino Alto Adige. Si calcola che si siano schiantate al suolo fino a 1,5 milioni di metri cubi di piante. Inoltre risulta che circa 400 chilometri di strade forestali necessitino di interventi (e a Belluno è corsa alla solidarietà).