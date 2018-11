Maltempo, in Sicilia è ancora allerta meteo



Già ieri il maltempo ha iniziato a mettere in difficoltà l'isola, con enormi danni a Sciacca e nell'Agrigentino, dove è nuovamente straripato il torrente Cansalamone



Inizia lievemente a migliorare la situazione del maltempo in Italia, ma in Sicilia e Sardegna ancora non c’è tregua. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo rossa che fino a sabato sera riguarda tutta l'area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico, e che in serata sarà esteso alla Sardegna.



Già venerdì il maltempo aveva iniziato a mettere in difficoltà la Sicilia, con enormi danni a Sciacca, nell'Agrigentino, dove è nuovamente straripato il torrente Cansalamone. Nel Palermitano, due operai agricoli scomparsi in un'azienda vicino la diga Fanaco, in una zona in cui imperversava il maltempo, sono stati ritrovati sani e salvi dopo alcune ore. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ordinato la chiusura delle scuole per oggi e ha rivolto l'invito a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Venerdì le condizioni meteorologiche critiche sull'Italia hanno causato altre due vittime: una turista tedesca uccisa da un fulmine in Sardegna e un 34enne deceduto in ospedale a Trento 4 giorni dopo essere stato anche lui colpito da una saetta. Intanto il governo pensa allo stop di tasse e cartelle per le zone messe in ginocchio dalle piogge e dalle frane. In Liguria, Veneto e Friuli, ad esempio, i danni ammontano a centinaia di milioni di euro. In queste tre regioni, i governatori hanno chiesto e ottenuto l'attivazione di un numero di solidarietà il 45500 che sarà attivo dalla mezzanotte del 4 novembre.