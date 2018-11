POLITICA UTILITIES Conte: «A Bruxelles un piano per il rilancio»



Mercoledì, la Commissione europea ha rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. Salvini: «Passi indietro non ne facciamo»



«Siamo responsabili e proprio responsabilmente abbiamo impostato questa manovra. Spiegherò che è una manovra impostata nell’interesse degli italiani e evidentemente anche dell’Europa: quindi non c’è nessuna presunta ribellione, nessuna presunta disobbedienza alle regole comuni». Così il premier Giuseppe Conte all'indomani della bocciatura alla legge di Bilancio italiana da parte dell'Europa.



Mercoledì, la Commissione europea ha quindi definitivamente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. L'esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura per deficit eccessivo, dovuta alla mancata riduzione del rapporto tra debito e Pil, nelle prossime settimane. E Conte cerca di buttare acqua sul fuoco: da parte dell'Italia, dice, «c’è semplicemente un grande senso di responsabilità, un grande studio dietro questa manovra dietro specifiche misure che vanno bene al nostro Paese e agli italiani. Abbiamo un obiettivo comune con l’Europa - ha aggiunto - stiamo lavorando alla riduzione del debito». Nel pomeriggio poi l’informativa urgente del premier alla Camera sulla bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.



«Noi passi indietro non ne facciamo. Non ne faremo perchè i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la Sanità, e il diritto alla salute non si tocca. Si assumono mille ricercatori universitari, ci sono corsi di specializzazione per 600 medici, quindi non abbiamo messo lì dei soldi a caso». Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Uno Mattina, su Rai 1, parlando del confronto con Bruxelles sulla manovra. E assicura: «Il risparmio privato non si tocca, semmai si può vendere qualche immobile pubblico. C'è un'idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles vogliamo ragionare di investimenti, c'è stata l'alluvione in Veneto, in Friuli, in Trentino, in Sicilia, in Sardegna: se vogliamo mettere più soldi sulla tutela del territorio, per carità di Dio. Ma siccome sono soldi degli italiani, non dell'Europa, chiederemo di poter spendere questi soldi per gli italiani». 22-11-2018