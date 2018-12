Caldo anomalo, ma dall’Immacolata sarà gelo



Il nome scientifico è «alta pressione sub-tropicale»: tre gradi sopra la media stagionale con punte di oltre 20° al sud, ma dopo il weekend arriva l’inverno vero



Dopo un novembre atipico, uno dei più caldi degli ultimi 70 anni, con quasi 3 gradi oltre le medie del periodo in varie parti della penisola (il record spetta a quello del 2014, che superò i +4 gradi di media), solo il week-end prossimo arriva l'inverno.



Il nome scientifico è «alta pressione sub-tropicale». Ancora oggi, al sud, specie in Sicilia, si toccano addirittura punte di 20 gradi, ma anche al centronord - rilievi alpini e appenninici a parte - quasi ovunque le temperature massime arrivano almeno a 10 e le minime difficilmente scendono sotto lo zero anche di notte. Ma l'arrivo dell'inverno, prevista per il 21 dicembre, verrà largamente anticipata con dell’Immacolata, un ponte «lungo» per i milanesi che venerdì 7 festeggiano Sant’Ambrogio. Con sabato, infatti, è in programma anche l'arrivo dell'aria artica: prevista neve anche a bassa quota, che farà fare un balzo indietro alla colonnina di mercurio.