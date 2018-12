Di Maio: «I fatti si fanno al mio ministero»



Così il ministro del Lavoro ai cronisti che gli chiedevano se non si sentisse «scavalcato» dal collega di governo Salvini, che ieri ha incontrato gli imprenditori



«Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese», ha detto ancora Di Maio ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se non si sentisse «scavalcato» dal ministro dell'interno Matteo Salvini, che ieri ha incontrato gli imprenditori.

Il commento di Di Maio è arrivato dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di connettività wi-fi e piattaforme intelligenti sul territorio italiano. «Il nostro obiettivo è creare un tavolo permanente (con le impose, ndr) che segua tutta la legge di bilancio per gli imprenditori e i professionisti per dargli la possibilità di migliorarla», ha poi annunciato Di Maio, che domani incontrerà circa 30 sigle imprenditoriali, contro «le poco più di 10 viste ieri da Salvini». Alle imprese Di Maio assicura novità sul cuneo fiscale, la sburocratizzazione e i debiti della pubblica amministrazione.



E ancora: « L'Ue? Non tradisco gli italiani. Le presunte proposte in arrivo dalla Commissione europea su quota 100 e reddito di cittadinanza di cui parlano oggi i giornali «presuppongono un tradimento degli italiani ma io gli italiani non li tradisco», ha poi puntualizzato il ministro. Quindi per Di Maio ok a lavorare a «soluzioni di compromesso», ma «se mi si chiede di tradire le promesse fatte agli italiani hanno sbagliato persone e governo» .