Sblocca cantieri, accordo Salvini-Di Maio

Pressing di Salvini dopo la conferenza stampa del premier Conte. «Conto che assorbiti i voti di questa campagna elettorale tutti partano determinati e compatti»

«Se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema». Così Matteo Salvini torna torna in pressing a poche ore dall'ultimatum del premier Giuseppe Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e toni pacati per andare avanti col governo.







L'avvertimento del ministro dell'Interno è arrivato in mattinata a Rtl. E a chi gli faceva notare che dopo il discorso di ieri di Conte poco è cambiato lui replica: «Noi siamo pronti, vogliamo fare, abbiamo idee e progetti. Conto che assorbiti i voti di questa campagna elettorale tutti partano determinati e compatti». «Io il vertice lo faccio oggi, domani, ma le cose da fare sono sul tavolo, sono pronte. Il "facciamo" - spiega il ministro dell'Interno parlando indirettamente a Di Maio e 5 Stelle - noi ce lo abbiamo pronto, il dl sicurezza bis è pronto da settimane, aspetto solo il consiglio dei ministri». «Sullo Sblocco-cantieri - aggiunge - le idee è il paese ad averle chiare, bisogna aprire i cantieri e fermare il codice degli appalti che ha bloccato tutto»





Continua poi il botta e risposta tra Toninelli e Salvini sullo Sblocca-cantieri dopo lo scontro tra navi di Venezia. «Mi sono stancato della retorica che Salvini dice sì e il M5s dice no», afferma il ministro delle infrastrutture intervistato a Radio24. Per il ministro il provvedimento «è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggieremo».





La svolta in giornata, dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Salvini e Di Maio. «Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese», fanno sapere i capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli. Il decreto arriverà domani mattina in aula, con inizio seduta alle 9 e 30, ma il voto ci sarà giovedì mattina.