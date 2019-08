CRONACA UTILITIES Arriva l'anticiclone africano: domenica rovente



Attese punte prossime ai 40°C nelle zone interne della Sardegna, sulla Puglia specie nelle zone del foggiano. Ma a Ferragosto, soprattutto al Nord, sarà pioggia e grandine



Per gli esperti sarà la domenica più calda dell’intero anno, contrassegnata da temperature in forte aumento e piuttosto prossime ai 40°C. La causa è un possente anticiclone di natura sub tropicale, il quale, con tutta probabilità, potrebbe appunto risultare il più caldo dell'anno.



Già da sabato, le temperature sono cresciute un po' su tutto il Paese soprattutto sulla Sardegna, al Sud, sull'area tirrenica del Centro, in Toscana, in Umbria e salendo verso nord su tutta la Val Padana. Ma tra oggi e domani l'Anticiclone africano, con il suo carico di venti bollenti in arrivo dal Sahara, porterà i picchi maggiori di caldo. Domenica, attese punte prossime ai 40°C nelle zone interne della Sardegna, sulla Puglia specie nelle zone del foggiano. Laddove non si toccheranno i 40°C ci si avvicinerà comunque con punte di 37-38°C previste a Catania, Perugia, Firenze e Bologna. La forte calura non risparmierà nemmeno Roma che dovrà difendersi da temperature prossime ai 36°C. Le aree un po' più fortunate saranno invece quelle più vicine ai rilievi prealpini come Udine, Verona dove i termometri non riusciranno a salire oltre i 34-35°C. Ma la pesante canicola risparmierà anche le città di Torino con 28°C e di Milano dove non si andrà oltre i 31-32°C.



L'ondata di caldo africano che si abbatterà sull'Italia nel weekend non dura però. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, soprattutto al Nord ci sarà un graduale peggioramento delle condizioni che porterà ad una battuta d'arresto dell'estate e a un Ferragosto con grandine e temporali. 11-08-2019