Palazzo Chigi continua a cercare una soluzione per il caso ex Ilva. E mentre da un lato il governo italiano resta convinto che gli estremi giuridici per un ritiro di ArcelorMittal da Taranto non ci siano, dall'altro continua a puntare su un accordo con l'azienda.



Intanto l'azienda avrebbe dato un primo segnale di interlocuzione: l'ad della società franco-indiana, Lucia Morselli, nel corso di un incontro con il presidente della Puglia, MicheleEmiliano, si sarebbe detta disponibile a gestire l'impianto da dicembre fino a maggio, mese in cui è fissato il giudizio al Tribunale di Milano. Morselli avrebbe spiegato che l'azienda ha bloccato i pagamenti ai fornitori pugliesi solo perché sta effettuando dei controlli interni e non per lasciare Taranto in tempi brevi. Ma l'intera ricostruzione è stata smentita.

Il ministro Stefano Patuanelli, dopo una riunione fiume con i senatori del Movimento Cinque Stelle, è stato costretto a presentarsi anche dai deputati per trovare, se non altro, quella che lui stesso definisce «una disponibilità a discuterne» se, nel corso della trattativa, dovesse riemergere la necessità dello scudo. Ma al momento la trattativa con Arcelor non c'è, come ricordato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che comunque rassicura sulla tenuta dei rossogialli («Il governo rischia? Non scherziamo..») .



«ArcelorMittal Italia sta lasciando lo stabilimento di Taranto senza aver pagato le aziende dell'indotto», è poi l'affondo del presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, che ha incontrato oggi Patuanelli, in una lettera inviata anche a Presidente della Repubblica e al premier. I crediti delle aziende dell'indotto «gravano tutti sulle spalle di seimila persone: imprenditori, lavoratori e famiglie». Ora «non siamo nelle condizioni di garantire il pagamento degli stipendi dei nostri dipendenti».



Nel pomeriggio la doccia fredda: «Questa mattina l'ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, ha incontrato le Rsu di Taranto anche per comunicare il piano di fermate degli altoforni: Afo2 il 12 dicembre, Afo4 il 30 dicembre e Afo1 il 15 gennaio mentre verrà chiuso il treno a caldo tra il 26 e il 28 novembre per mancanza di ordini. Inoltre, la Rsu ha chiesto in che prospettive ci si muove e se intendono fare dichiarazioni di esuberi, discussione che l'azienda ha rinviato al tavolo ministeriale di domani». A dirlo il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli. Questo piano di fermate, aggiunge il sindacalista, «modifica sostanzialmente le previsioni contenute nell'Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) pertanto l'azienda si confronterà con il ministero dell'ambiente su questo cambio di programma. Se ancora non fosse chiaro la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica».