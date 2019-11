Maltempo con disagi, black-out e scuole chiuse



In arrivo due vortici ciclonici. Situazione critica per la pioggia in Veneto, con rischio frane. Nevica nel Nord. Fino a domani allerta temporali e vento



Ancora maltempo, danni e disagi su tutta Italia per l'arrivo di due vortici ciclonici. Problemi in Piemonte, con migliaia d'utenze senza elettricità, ma black-out si registrano anche in Liguria e nel Lazio, mentre una tromba d'aria ha investito Marina di Carrara, Toscana. E in Trentino strade chiuse per pericolo valanghe, isolate numerose valli dell'Alto Adige.



Per giornata di sabato, 16 novembre, la situazione resta perturbata soprattutto al Centro-Nord: nel corso del pomeriggio e poi in serata sono previste forti piogge in Sardegna, Lazio e Toscana. Si porteranno poi verso Umbria, Emilia Romagna e Triveneto anche sotto forma di forti nubifragi. Domenica il maltempo interesserà anche il Sud con nubifragi in Campania. Pioverà ancora sulle regioni tirreniche centrali, sui rilievi del Triveneto dove la neve continuerà a scendere moderata dai 1300 metri.