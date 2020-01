CRONACA UTILITIES Le scuse del Papa dopo gli schiaffetti



Gesto di stizza di Bergoglio verso una fedele a San Pietro, dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana. Poi le scuse: «A volte perdo la pazienza»



Piccolo incidente per Papa Francesco. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è sceso sulla piazza San Pietro, tra la folla che lo acclamava, per ammirare il grande presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino. Mentre si trovava a pochi metri dalla Natività si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne per salutare i fedeli. Tra loro, una donna gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Un movimento brusco che non è piaciuto al Pontefice.



Il Papa per liberarsi dalla stretta della signora è stato qui di costretto a schiaffeggiare la mano della donna che continuava a tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui ha assistito alla scena il suo aiutante che gli portava la solita cartella di pelle nera. Da qualche tempo il Papa sembra desiderare maggiore libertà nei suoi movimenti e di conseguenza la scorta era un po’ indietro.​



Ripensando a quanto successo, Papa Francesco si è scusato poi per la reazione. «Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma 'pazientè, cioè comporta la pazienza dell'amore, che si fa carico dell'iniquità e le toglie il potere», ha detto Bergoglio, che poi, parlando a braccio, ha sottolineato: «A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri». 01-01-2020