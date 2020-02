Meteo, in arrivo vento forte e freddo polare



Gli esperti: pronto un brusco cambio di rotta con temperature in picchiata e l'irruzione di aria gelida porta bufere e piogge soprattutto su Abruzzo, Molise e Puglia



Il meteo pronto a cambiare radicalmente in ventiquattr'ore. Dopo l'anticiclone africano al centro-sud, insieme ai venti di Foehn al nord-ovest, che ha portato a un aumento netto delle temperature, ecco che da martedì torna il freddo dell'inverno.



Lunedì si sono toccate massime addirittura oltre i 20°C, fino a 25°C sulle zone interne della Sicilia, 20-21°C in Puglia, Campania, Sardegna, fino a 18°C nel Lazio e in Toscana come a Firenze e Roma. Qualche grado in meno invece in Emilia, in Veneto e parte della Lombardia. Ma nel corso del pomeriggio di martedì, prevedono gli esperti, arrivano i venti, via via più forti, di Maestrale e poi di Tramontana, che faranno peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo, Molise e in serata anche al Sud. Piogge, temporali, locali grandinate e nevicate si abbatteranno su queste regioni e la neve inizierà a cadere dai 1500 metri, ma entro sera raggiungerà le colline fino a 600 metri. Peggiorare il tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con molte nubi e qualche pioggia. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente.