CRONACA UTILITIES TGR REGIONEUROPA, TRA POCO SU RAI3 E SUL WEB



L’emergenza del Coronavirus in Italia e in Europa: se ne parla a “RegionEuropa”, il settimanale della Tgr a cura di Dario Carella, in onda domenica 1 marzo alle 11.30 su Rai3, su Rai3 Hd per la Lombardia e in live streaming su RaiPlay. In apertura, un servizio di Antonio Silvestri sul pieno sostegno agli sforzi dell’Italia per contrastare l'epidemia di Covid-19 espresso in una riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza e la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides alla quale erano presenti anche rappresentanti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Organizzazione mondiale della sanità. La Commissione Europea ha già stanziato 10 milioni di euro per diagnosticare il virus e portare avanti la ricerca, ma saranno inoltre messi a disposizione altri 90 milioni attraverso la collaborazione tra Unione e società farmaceutiche nell’ambito della Innovative Medicine Initiative. E il ministro della Salute, Roberto Speranza ha confermato che «gli italiani possono continuare a viaggiare perché c’è fiducia da parte di tutti». In primo piano anche i consigli per i cittadini attraverso le prescrizioni varate dal Consiglio dei Ministri.

Per l’attualità politica europea, inoltre, un’intervista di Dario Carella ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, sul mancato accordo per il bilancio pluriennale 2021/2027 e sulla Conferenza sulla riforma dei trattati.

Le regioni, invece, sono le protagoniste del rilancio del dialogo euro-mediterraneo: ne parla il Presidente della regione Toscana Enrico Rossi.

A “RegionEuropa” obiettivo anche sull’agroalimentare: dal primo aprile, infatti, l’obbligo di indicare sulle etichette degli alimenti l’origine degli ingredienti potrebbe essere rispettato solo in alcuni casi e se non interverrà una proroga, si tornerà ad una regolamentazione meno rigida. Lo denunciano le associazioni degli agricoltori e le cooperative agroalimentari, il cui presidente, Giorgio Mercuri, spiega il danno che potrebbe derivare da questa situazione tra concorrenza dei falsi stranieri e maggiori costi per le imprese.

In chiusura, la rubrica “Opportunità europee”: nello spazio con le segnalazioni dello sportello Europe Direct Umbrtia un bando per partnership tra città europee e Paesi in via di sviluppo e un’offerta di impiego all’Europol. 01-03-2020