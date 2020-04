CRONACA UTILITIES Scosse di terremoto a Roma e Crotone



Diverse scosse: una è stata rilevata intorno alle 2 nel Lazio (di magnitudo 3), altre due in Calabria (di magnitudo 3.3 e 3.8). Non hanno causato danni



Diverse scosse di terremoto sono state registrate tra giovedì e venerdì dall'Istituto nazionale di geofisica sul territorio: una è stata rilevata intorno alle 2 a Roma (di magnitudo 3), altre due a Crotone (di magnitudo 3.3 e 3.8). I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione, ma per fortuna non hanno causato danni.



Nel Lazio, con magnitudo 3, una scossa è stata registrata alle 2:12 nella provincia nordest di Roma, vicino a Tivoli. Il sisma ha avuto ipocentro a 16 chilometri di profondità a ed epicentro tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri. Poco prima delle 6 due scosse hanno colpito la costa est della Calabria davanti a Crotone: una alle 5:13, di magnitudo 3.3, e una alle 5:52, di magnitudo 3.8. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 23 chilometri di profondità ed epicentro 7 chilometri a est del capoluogo calabro. 03-04-2020