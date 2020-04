Oms, mascherine creano falso senso di sicurezza

Il commissario per l'emergenza Arcuri: «No insensato ottimismo, sarà transizione». Il viceministro alla Salute Sileri: «La normalità tornerà solo col vaccino». Strage di medici: morti in 94 (26 gli infermieri, con 6.500 contagiati)

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Roma città nelle ultime 24 ore. Il dato relativo all'intera provincia è invece di 67 nuovi positivi. Stando all'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, l'incremento dei casi è pari a 118 unità. «Si conferma il rallentamento del trend che per la prima volta scende sotto al 3% e per la prima volta diminuisce il dato complessivo dei ricoverati nelle terapie intensive: sono -5, passando da 197 di ieri a 192 di oggi»





«Nulla di più sbagliato che immaginare un imminente liberi tutti - dice oggi il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri -. Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, da un'ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini». Secondo Arcuri, si tratta dell'inizio «di una lunga fase di transizione e sarebbe imperdonabile non perseverare» con le misure di contenimento «rendendo inutili i sacrifici fatti finora». È quindi «fondamentale a Pasqua continuare a rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e le misure di prevenzione». «Le prossime saranno giornate fondamentali - ha aggiunto - non dobbiamo commettere errori nei prossimi giorni e tenere gli occhi aperti» perché «non si possono sbagliare i modi di uscita dalla cosiddetta Fase 1» .





In precedenza, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, partecipando alla trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, aveva dichiarato che la normalità tornerà solo quando avremo un vaccino. « Fino ad allora avremo accuratezza nei contatti e senso di responsabilità, che guiderà la ripresa e la riapertura delle attività. Nelle prossime settimane dovrà essere potenziata la medicina preventiva sul territorio. I test sierologici a disposizione sono tanti, vanno uniformati su scala nazionale. E vanno uniformate le indicazioni su chi fare i test, non possiamo pensare di farli a tutti gli italiani » . « Lo tsunami che ha colpito il Nord Italia - ha detto Sileri - si sta lentamente ritirando. E il blocco ha impedito che si diffondesse al sud. Cala la pressione sul Sistema sanitario nazionale. In una situazione nuova, in cui ci si confronta con un nemico invisibile, sarà necessario fare una revisione di tutto ciò che è accaduto per scoprire responsabilità e per costruire un modello che possa funzionare in futuro » .





L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un nuovo documento con linee guida dedicate alle mascherine, scrive che «l’uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell’ambiente della comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19».





In Toscana, la Regione ha emanato un’ordinanza con cui invita i soggetti in isolamento a casa, positivi al coronavirus, ad accettare di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario, dove saranno seguiti quotidianamente da medici e infermieri, e, eventualmente, di dichiarare esplicitamente un loro eventuale diniego. Lo ha annunciato in un videomessaggio il presidente Enrico Rossi. «È una misura di protezione maggiore per se stessi e gli altri». Attualmente in Toscana sono 3.500 le persone positive che osservano la quarantena in casa.



In giornata, ha lasciato l'ospedale Guido Bertolaso. «Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti». Lo scrive lui stesso su Facebook. Nominato consulente dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per realizzare l’ospedale Covid in Fiera, Bertolaso si era dovuto fermare lo scorso 24 marzo quando il tampone aveva dato esito positivo al coronavirus costringendolo così a seguire i lavori a distanza.





Da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19, e 6.549 i contagiati: ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. I dati sono stati resi noti dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi), che sottolinea come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo. E indica che è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori. Sale anche il numero dei medici morti per il coronavirus: altri sette decessi sono stati registrati da ieri, il totale sale così a 94. Lo rende noto la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che da settimane sul suo portale, listato a lutto, riporta l'elenco dei colleghi morti. Tra i nuovi decessi, una cardiologa in pensione, un medico del lavoro e un odontoiatra. In totale, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornati a ieri sera, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati in Italia. Ma non solo. « Nel giro di pochi giorni sei colleghi farmacisti sono deceduti per causa della Covid-19 » , comunicano in una nota le rappresentanze di categoria, Fofi, Federfarma e Sunifar.





In mattinata il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato una nuova ordinanza, legata all'emergenza coronavirus: obbligo delle mascherine nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente. « Queste disposizioni mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore » , ha spiegato Zaia.