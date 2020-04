De Luca: tutto il Comune di Saviano in quarantena



Scontro tra Lombardia e Lazio sulla delibera per le Rsa. Zaia: «Testato tutti gli operatori della sanità». Il Viminale: sabato lieve aumento denunciati, 8.800



È scattata la quarantena per il Comune di Saviano (Napoli), dove centinaia di persone si erano assembrate per il funerale del sindaco-medico Carmine Sommese, morto di coronavirus. A disporla è stato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca « per impedire il sorgere di un focolaio di contagio, a tutela della salute dei cittadini di Saviano e dell'intero territorio ». La quarantena, ha spiegato De Luca, «è stata anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l'impegno civile di tutta la nostra comunità».

Scontro in mattinata tra Regione Lombardia e Regione Lazio. Il governatore Fontana ha detto anche oggi che una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa « era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione». Secondo Fontana, « si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda. C'è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato - ha aggiunto - che è sempre stato fatto quando al governo c'era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c'è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c'è un rappresentante del centrodestra». Il problema delle Rsa, ha aggiunto Fontana, non è lombardo, laziale o italiano « è europeo». Immediata la replica: « Caro presidente Fontana - scrive la Regione in una nota - prima di accusare si informi bene. Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del Lazio. Alcuni giornali, prendendo spunto da una richiesta di disponibilità fatta alle Rsa del territorio dalla Regione per creare strutture esclusivamente Covid, vorrebbero far credere al lettore che, al pari della Lombardia, il Lazio avrebbe facilitato il contagio nelle residenze dedicate agli anziani. È totalmente falso. Quell'avviso pubblicato sul sito regionale aveva come obiettivo di individuare quelle Rsa disponibili a diventare centri Covid, ossia luoghi che avrebbero ospitato esclusivamente pazienti contagiati che non necessitavano di ricovero ospedaliero. Questa scelta è stata fatta proprio per isolare totalmente i contagiati e contenere la diffusione del virus. Quindi nessuna promiscuità - conclude la Regione - tra positivi e negativi, nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel Lazio. Anzi, l'opposto di quanto sembra essere stato fatto in Lombardia: dividere e ripetiamo dedicare strutture esclusivamente al Covid. Una buona pratica validata dall'Istituto Spallanzani, in piena conformità delle linee guida del ministero della Salute e che porterà ora anche all'apertura a Genzano di una Rsa covid totalmente pubblica proprio per continuare l'azione di divisione dei pazienti» .



«Abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità in Veneto per un totale di 120mila persone di cui 60mila nelle case di riposo: 30mila gli ospiti e 30mila i lavoratori. Il piano di sanità pubblica prevede che si vadano a testare le case di riposo, tutti i giorni si entrerà nelle Rsa per continuare a fare test in un’operazione di mantenimento». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa.

Il Viminale, poi, comunica che sabato è aumentato lievemente il numero delle persone in giro senza autorizzazione e il numero dei denunciati dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus: sono 8.800 secondo i dati del Viminale. Venerdì erano stati 8.200. In 8.742 sono stati sanzionati ieri per spostamenti non legittimi, 57 per false dichiarazioni e 26 per violata quarantena. Sono state 257.227 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 92.264: 151 i titolari denunciati, 35 le attività chiuse. Cinquanta persone sono state infine denunciate sabato sera a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, perché trovate assembrate mentre celebravano una funzione religiosa in un Chiesa Copta Ortodossa (che in questi giorni festeggia la Pasqua). I militari sono entrati e hanno intimato l’interruzione del rito ma poi hanno dovuto denunciare i partecipanti per la violazione delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19: 40 i fedeli incorsi nella denuncia, tra cui il responsabile religioso e tre preti copti.