A Roma mille agenti anti-movida



Si attendono le decisioni sulle aperture dei confini tra regioni. Lunedì in Emilia-Romagna riapriranno parchi acquatici, zoo, lunapark e attrazioni viaggianti



Complice il beltempo, si teme che il primo fine settimana dopo l'uscita da lockdown possa avere un impatto sulla curva dell'epidemia, registrata in fase discendente in tutte le regioni. Solo a Roma la Questura schiererà circa mille agenti delle forze dell'ordine per sorvegliare la movida ed evitare assembramenti.

I trasgressori, a Roma, saranno sanzionati se non si rispetterà le distanze e l'uso della mascherina, ma multe sono previste anche per i gestori dei locali se troppo tolleranti. Le multe possono arrivare fino a 3 mila euro. E mentre, in Emilia-Romagna, lunedì riapriranno parchi acquatici, zoo, lunapark e attrazioni di spettacolo viaggiante , intanto si guarda al ritorno alla mobilità fra regioni dal 3 giugno. Dal ministero della Salute smentiscono con fermezza però le indiscrezioni secondo cui lo spostamento avverrà solo tra Regioni con pari livello di contagio . Per le decisioni sulle aperture tra confinanti bisogna attendere i dati epidemiologici di fine mese. E secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità (Iss), tutte le regioni presentano un rischio basso, tranne la Valle d'Aosta (basso-moderato) e la Lombardia che resta sotto osservazione .