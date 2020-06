ESTERI UTILITIES Brasile, da 6 mila a 30 mila morti in un mese



Negli Usa 105.099 vittime. In Spagna cinque giocatori del Barcellona positivi. Fine campagna a Wuhan, condotti 9,89 mln di test. Austria pronta a riaprire all’Italia a metà giugno



In Brasile, con oltre 600 vittime nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi è così salito a 29.937. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero delle vittime è quasi quintuplicato in un mese: il primo maggio erano 6.329. I nuovi contagi sono 12.247, per un totale di 526.447 dall’inizio della pandemia.



743 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore poi anche negli Usa, stando al conteggio della Johns Hopkins University, portando il bilancio totale delle vittime della pandemia nel Paese a 105.099. Gli Stati Uniti hanno confermato ufficialmente 1.809.109 casi di Covid-19, secondo l’università con sede a Baltimora, che conferma gli Usa il Paese più colpito al mondo.



L’Austria intanto prospetta l’apertura del confine con l’Italia a partire da metà giugno, «qualora l’andamento epidemiologico lo consentirà», in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri Paesi confinanti. Se così non fosse, Vienna valuterebbe almeno la ripresa degli spostamenti con le regioni italiane che possono vantare dati positivi.

In Spagna il Barcellona avrebbe cinque giocatori e due membri dello staff tecnico positivi al Covid-19. Lo riporta l’emittente Rac 1. Le positività sono emerse dai test condotti dal club blaugrana lo scorso 6 maggio, prima di riprendere gli allenamenti presso la struttura di Sant Joan Despí. I sette tesserati, tutti asintomatici, risultavano aver contratto nelle settimane passate il virus e di essere guariti. Gli ultimi controlli sono stati invece tutti negativi, tanto che il tecnico Quique Setien ha a disposizione tutto il suo organico. Il Barca torna in campo nella Liga il 16 giugno contro il Leganes.

La città di Wuhan ha invece terminato la propria campagna di test sulla popolazione con l’acido nucleico , eseguendoli su 9,89 milioni di persone dal 14 maggio al 1 giugno. «Nessun caso confermato è stato trovato durante i test e un totale di trecento pazienti asintomatici sono stati scoperti a Wuhan - si legge in una nota - mentre non sono stati rinvenuti casi di persone asintomatiche che ne hanno contagiato altre». La campagna di test per tutti i cittadini che non erano stati sottoposti precedentemente al tampone era stata indetta dopo l’emergere di sei nuovi contagi accertati nella città, il mese scorso, a circa un mese dalla fine del lockdown imposto a Wuhan, da dove si è diffusa l’epidemia di Covid-19. 02-06-2020