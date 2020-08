Crisanti: giusto prorogare stato emergenza



Così il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ospite della seconda serata al Tpi Fest. Controlli su equipaggio Costa a Civitavecchia



«Giusto prorogare lo stato d'emergenza, lo prorogherei fino a quando non ho la sensazione che il Paese non è in grado di rispondere con efficacia al pericolo ». Così Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, nel corso del dibattito della seconda serata al Tpi Fest .



Secondo Crisanti, « abbiamo decretato stato d'emergenza sulla base di dati epidemiologici, ora siamo in una situazione di 270 mila casi nel mondo e centinaia ancora in Italia. Dal punto di vista logico esistono gli stessi presupposti di quando lo abbiamo dichiarato la prima volta».



Intanto, relativamente alla situazione medica a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Favolosa, ormeggiate nel porto di Civitavecchia, Costa Crociere conferma in una nota che « grazie alla costante applicazione dei protocolli sanitari per l'imbarco e l'impiego a bordo dei suoi membri dell'equipaggio » sono stati individuati 3 casi positivi al tampone tra i marittimi attualmente a bordo di queste navi. Al momento, scrive la compagnia « i tre sono in isolamento e in buone condizioni di salute » .