In 24 ore 10.010 nuovi positivi e 55 morti



Ieri 8.804 contagiati e 83 morti. Report settimanale Altems: la maggior prevalenza di positivi è in Valle d'Aosta (0.21%), Campania (0,20%), Liguria (0,19%), Toscana (0,19%), Sardegna (0,18%) e Lazio (0,18%)



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 391.611 le persone (+10.010 rispetto a ieri) che in Italia hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.427 sono decedute (+55) e 247.872 (+1.908) sono state dimesse . Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 107.312 (+8.046). 150.377 i tamponi effettuati, 12mila meno rispetto a ieri.

16-10-2020