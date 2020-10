CRONACA UTILITIES 24.991 nuovi casi con 198.952 tamponi processati



Il bollettino di oggi 28 ottobre dice che sono 24.991 nuovi positivi da coronavirus in Italia, 205 i morti. I tamponi fatti sono 198.952. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità (1536, il totale), quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827). 28-10-2020