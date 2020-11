Usa, pressing dei suoi su Trump: accetta sconfitta

In campo il genero Kushner. Il Presidente eletto Biden: «È tempo di curare l'America domani sarà un giorno migliore». La vice Harris: «Possiamo ricostruire il futuro»

I media Usa, dopo la vittoria di Joe Biden, raccontano del pressing della figlia Ivanka Trump, ma soprattutto del genero Jared Kushner, su Donald Trump, affinché riconosca la sconfitta. Ma lui non ci sta e torna su twitter ad accusare: «Abbiamo una tradizione di problemi elettorali in questo Paese», ha scritto citando Jonathan Turley, analista legale e penalista. «In Pennsylvania c'è un ordine della Corte Suprema per la separazione» dei voti ricevuti dopo l'Election Day.







«Si tratta di un grande numero di schede - prosegue Trump citando Turley -. Quando si parla di problemi di sistema si parla di come le schede vengono autenticate perché se c'è un problema di autenticazione questo potrebbe avere un effetto sulle intere elezioni». «Il migliore sondaggista britannico ha scritto oggi che chiaramente sono state elezioni rubate, che è impossibile immaginare che Biden abbia sconfitto Trump in alcuni di questi stati» aggiunge ancora, dopo aver ripetuto che «noi crediamo che queste persone siano ladri, le machine delle grandi città sono corrotte, questa è stata un'elezione rubata». In un successivo tweet poi scrive «hanno rubato quello che dovevano rubare dove era importante» citando l'ex Speaker repubblicano, Newt Gingrich.



Ma il fronte si sgretola. Il senatore ed ex candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Mitt Romney lo dice chiaramente: «Non ci sono prove al momento» di vaste frodi elettorali e corruzione. Romney quindi ritiene «distruttivo per la democrazia» cavalcare l'ipotesi di brogli. «È importante ammettere che il mondo ci sta guardando e mi piacerebbe che il mondo vedesse un'uscita» dalla Casa Bianca con «dignità, ma questa non è la natura» di Donald Trump scandisce