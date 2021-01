CRONACA UTILITIES Da lunedì 5 Regioni in arancione



Sono Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia. La decisione determinata dal monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss)



In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell'Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio sono cinque le Regioni arancioni a partire da lunedì (il week end è per tutti di quel colore). Si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia . Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così firmato l'ordinanza per il cambio di colore delle cinque Regioni nel giorno della notizia dell'Rt nazionale risalito a 1,03, sorpassando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell'1.



Le altre regioni invece dovrebbero rimanere in zona gialla. La decisione è determinata dai dati emersi dal monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). Report che mette in luce che tre Regioni/PPAA (Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2; altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, V. d'Aosta/V./d'Aoste) lo superano nel valore medio, e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto). «Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l'indice del contagio è in crescita», ha detto Speranza.



Come evidenzia la bozza del report, sono 12 le Regioni/PPAA a rischio alto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso. Sono 13 invece le Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (vs 10 la settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale torna a essere sopra la soglia critica (30%). Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve aumento da 2.565 (28/12/2020) a 2.579 (04/01/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è invece lievemente diminuito passando da 23.932 (28/12/2020) a 23.317 (04/01/2021). Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali.

09-01-2021