EVENTI UTILITIES Figliuolo: entro domani 1,3 milioni di dosi AstraZeneca



Così il commissario all'emergenza dopo l'appello dell'assessore regionale D’Amato (Lazio): «Se non arrivano entro 24 ore dobbiamo sospendere le vaccinazioni». Bertolaso: campagna di massa in Lombardia dal 12 aprile



Il generale Francesco Paolo Figliuolo annuncia che sono in arrivo, tra oggi e domani, 1 milione e 300 mila dosi di AstraZeneca. La puntualizzazione, d opo l’annuncio dell’avvenuto arrivo delle 500mila dosi di Moderna, a seguito dell'allarma del l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato che aveva detto che «se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati».



Intanto Guido Bertolaso, consigliere per la campagna vaccinale della Lombardia, in conferenza stampa, annuncia: «Dal 12 di aprile partiamo con la campagna di vaccinazione massiva in Lombardia» dopo le criticità delle settimane scorse. «Prima finiamo tutti gli over 80, poi attacchiamo con i più giovani». Stando al cronoprogramma, l’11 aprile sarà terminata la somministrazione della prima dose per tutti gli over 80 e il giorno 12 si partirà con la fascia 75-79 anni. Dal 22 aprile si apriranno le prenotazioni per gli under 69. Da metà maggio, aggiunge Bertolaso, si dovrebbe partire con gli over 50. Dal 3 aprile la Lombardia verrà inserita nella piattaforma di prenotazione del vaccino di Poste italiane.

01-04-2021