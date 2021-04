Zona gialla rafforzata dal 26 aprile



Lo conferma il presidente del Consiglio Draghi, in conferenza stampa col Ministro della Salute Speranza. «Preso un rischio ragionato, i dati migliorano»



Accelerazione sulle riaperture: d al 26 aprile, infatti, tornano le zone gialle, con un «giallo rafforzato» e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. Saracinesche alzate dunque anche di sera per i ristoranti all'aperto, come anche per teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Palestre da giugno.

Lo ha annunciato lo stesso premier Mario Draghi all'inizio della conferenza stampa di questo pomeriggio a Palazzo Chigi. « Il governo con questa decisione ha preso un rischio ragionato sui dati, in miglioramento, dalla pandemia - ha proseguito Draghi - ma si fonda sull'idea che i comportamenti alla base dei protocolli di riapertura siano rispettati, come l'uso delle mascherine e il distanziamento. Se i comportamenti saranno corretti, la probabilità che si debba tornare indietro sulle riaperture è molto bassa. Anche perchè la campagna di vaccinazione continua ad andare avanti » .



A riprendere l'attività, conferma Draghi, saranno scuole, ristoranti, teatri e cinema all'aperto. Consentito anche l'attività fisica all'esterno. A spiegare il motivo delle riaperture è stato, durante la conferenza stampa, il ministro della Salute, Roberto Speranza. « La priroità della ripresa andrà alle attività che si possono svolgere all'aperto - ha detto -. Nei luoghi all'aperto è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso. Un principio che applicheremo nella ristorazione e non solo, e ci riaccompagnerà nella fase di transizione. Con l'auspicio che col passare delle settimane, il miglioramento della curva e l'aumento delle vaccinazioni potremo programmare ulteriori aperture anche per attività al chiuso».



Si procede dunque con le riaperture prima della ventilata data del 3 maggio per i ristoranti, ma solo all'aperto. Pare che la cabina di regia abbia valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere il coprifuoco fino alle 22, come attualmente in vigore. «Se noi prevediamo una gradualità nelle riaperture si può ipotizzare di tenere il coprifuoco fino alle 22 per un periodo per poi ampliare i termini - ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervistato da SkyTg24 -. Penso però che la cosa importante sia quella di iniziare a dare una prospettiva». Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza anche tutte le scuole, superiori comprese, tranne che nelle zone rosse.