In Campania niente AstraZeneca e J&J sotto i 60 anni



«A fine luglio finisce lo stato di emergenza, l'obiettivo è non prolungarlo». Lo afferma il ministro della Salute Speranza. 81 casi di variante Delta in Lombardia



«Ai nuovi vaccinati non sarà somministrato AstraZeneca al di sotto dei 60 anni, rispetto al vaccino Johnson & Johnson la posizione del ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni ». Lo dice il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in una nota dopo aver ricevuto la risposta dal ministero della Salute sulle interrogazioni che la Campania aveva posto domenica.



Intanto a fine luglio è fissata la fine dello stato di emergenza e l’obiettivo del governo è quello è non prolungarlo alla luce del costante e progressivo miglioramento del quadro epidemiologico. « Non abbiamo ancora deciso, ci sarà una valutazione, 45 giorni sono un tempo notevole per poter fare previsioni. Ma sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza, dare un segnale positivo al Paese - ha auspicato il Ministro della Salute Roberto Speranza intervistato dalla Stampa -. Tutto questo per la fine dell’anno sarà alle spalle e gradualmente riavremo una vita più simile a quella di prima».



Sono poi 81 i casi di variante delta finora rilevate in Lombardia, due sono stati identificati ad aprile, 70 nel mese di maggio e 9 al 14 giugno. In questo mese di giugno si registra quindi una tendenza in calo rispetto a maggio, ma ancor più significativa è la scarsa percentuale della cosiddetta variante Delta sul totale delle genotipizzazione, che è stata dell'1,20% in maggio e finora dell'1,15% a giugno.