CRONACA UTILITIES Temperature in calo, ma il caldo resiste



L'aria più fresca d'origine atlantica, collegata all'instabilità che sta interessando le regioni settentrionali, si dirigerà verso le regioni centro-meridionali



Tanto attesa, specie sulle regioni meridionali, arriva nei prossimi giorni u na temporanea decisamente più rinfrescata, anche se farà ancora piuttosto caldo. Già da lunedì, l'aria più fresca d'origine atlantica, collegata all'instabilità che sta interessando le regioni settentrionali, si dirigerà verso le regioni centro-meridionali favorendo una contenuta diminuzione delle temperature.

Il calo del termometro, con temperature che resteranno comunque su valori superiori alle medie tipiche del periodo, inizierà tra Puglia, Basilicata e Calabria. Ancora rovente la Sicilia con massime fino a 42°C nel sud dellìisola. Torna in media il Nord ma con valori ancora localmente inferiori alle medie seppur di poco al Nordovest. Martedì, lieve aumento delle temperature su Emilia Romagna e medio Adriatico, leggera diminuzione all'estremo Sud ma con valori ancora molto elevati in Sicilia.

01-08-2021