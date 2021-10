Meteo, le previsioni: è in arrivo il maltempo



Nubifragi (con venti oltre i 70 km/h), con rovesci sparsi e rischio frane tra sabato e domenica, ma è dalla prossima settimana che è previsto il peggioramento



Il weekend in Italia porta il maltempo. Tra sabato e domenica, infatti, il tempo comincerà a peggiorare, con nubi sparse anche sugli Appennini e in Sardegna. Al Sud rovesci temporaleschi in Sicilia ma a carattere irregolare. Nubi irregolari anche in Calabria. Da domenica il peggioramento sarà più marcato al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia con piogge e locali temporali. Nubi irregolari invece altrove.



Al Centro si prevede l'arrivo di piogge o temporali sulle coste toscane e laziali. Per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Al Sud tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori ionici di Calabria e Sicilia (rovesci), altrove poco nuvoloso. Da lunedì il transito della perturbazione coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata gran parte delle regioni settentrionali con piogge e rovesci diffusi. Possibili nubifragi su Liguria, alto Piemonte, est Valle d'Aosta, Lombardia, ovest Emilia, poi verso sera anche su Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Il maltempo coinvolgerà in particolare le regioni tirreniche, con piogge e temporali in intensificazione in giornata prima in Toscana poi sul Lazio, in tarda serata anche sull'alta Campania. Qualche pioggia in arrivo anche in Sardegna. In questo contesto il rischio idrogeologico sarà elevato con possibili frane e allagamenti. Venti di Scirocco in intensificazione con raffiche superiori ai 70 km/h.